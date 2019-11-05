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Кризис в Сирии

СМИ: ВВС Сирии нанесли удары по форпосту террористов на северо-востоке Латакии

Удары были нанесены по позициям боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра", сообщил портал Al Masdar

ТАСС, 5 ноября. Сирийские ВВС атаковали во вторник форпост террористов в районе Каббани на северо-востоке провинции Латакия. Об этом сообщил новостной портал Al Masdar.

По его информации, удары были нанесены по позициям боевиков из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Туркестанской исламской партии", состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая).

Воздушные атаки предшествовали наземной операции элитных подразделений сирийской армии, которые участвуют в штурме этого форпоста бандформирований, прикрывающего проход к стратегическому горному перевалу Джиср-эш-Шугур на шоссе Латакия - Алеппо. Военные действия возобновились на этом участке фронта десять дней назад. По свидетельству Al Masdar, попытки правительственных сил вернуть под свой контроль Каббани пока не имели успеха.

В соседней провинции Идлиб сирийская артиллерия открыла огонь из тяжелых орудий по позициям боевиков в окрестностях Хан-Шейхуна в ответ на нарушения ими перемирия, которое действует в зоне деэскалации на северо-западе Сирии с 30 августа. Удары были нанесены также по Кфаруме, Маарет-Харме, Умм-Джалялю и Мшейрфе на юге Идлиба. В долине Сахль-эль-Габ (провинция Хама) войска атаковали район Зейзун, который находится в руках вооруженных группировок. Ранее боевики неоднократно обстреливали оттуда населенные пункты, находящиеся под защитой сирийских военнослужащих.

Теги
СирияКризис в Сирии
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