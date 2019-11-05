Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Лондоне прокомментировали отказ Ирана от части обязательств по ядерной сделке

Последние действия Ирана "открыто противоречат сделке" и представляют угрозу национальной безопасности Великобритании, отметил глава британского МИД Доминик Рааб

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что объявленное Тегераном очередное сокращение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ставит под угрозу безопасность Соединенного Королевства. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы Форин оффиса.

"Последние действия Ирана открыто противоречат сделке и представляют угрозу нашей национальной безопасности. Мы хотим найти путь для движения вперед посредством конструктивного международного диалога, но Ирану нужно придерживаться взятых им обязательств и незамедлительно вернуться к их полному соблюдению", - заявил Рааб.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Теги
ИранВеликобританияРааб, Доминик
Реклама на ТАСС
Пучдемон поинтересовался, не хочет ли и.о. премьера Испании похитить его
Ранее Педро Санчес пообещал вернуть экс-главу правительства Каталонии в Испанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС