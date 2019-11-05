Бывший глава британского Минфина отказался от участия в парламентских выборах

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд отказался от участия в предстоящих 12 декабря досрочных выборах в британский парламент. Об этом говорится в адресованном жителям его избирательного округа письме, копию которого политик разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Сегодня я с прискорбием сообщаю о принятом мной решении отказаться от возможности быть переизбранным в качестве члена парламента от вашего округа на предстоящих всеобщих выборах", - написал Хаммонд, на протяжении 22 лет представлявший в Палате общин избирательный округ Раннимид и Уэйбридж.

Один из наиболее видных членов британской Консервативной партии признается в том, что был вынужден сделать сложный выбор, так как еще в сентябре был исключен из парламентской фракции тори. Это произошло после того, как вместе с двадцатью коллегами он выступил против премьер-министра Бориса Джонсона в ходе ключевого для правительства голосования. После этого Хаммонд лишился возможности баллотироваться в своем округе в качестве кандидата от тори. Объявив же себя независимым кандидатом, он был бы окончательно изгнан из партии, в которой состоял 45 лет.

"Я не могу пойти на такой шаг, бросив прямой вызов на выборах той партии, которую я поддерживал всю сознательную жизнь", - подчеркнул политик, пообещав, что продолжит политическую карьеру, агитируя за тори и содействуя торговым переговорам между Великобританией и ЕС. Десять из двадцати "мятежников", выступивших против Джонсона вместе с Хаммондом, были в конце октября приняты обратно во фракцию тори. Часть из них при этом также не собирается баллотироваться в парламент на предстоящих выборах.

Хаммонд был назначен на вторую по значимости должность в правительстве (после непосредственно премьер-министра) в 2016 году и покинул ее в июле этого года, когда премьер-министр Тереза Мэй подала в отставку, а новый кабинет сформировал Джонсон. В 2014-2016 годах Хаммонд занимал пост главы британского МИД, а до этого на протяжении трех лет был министром обороны. В 2010-2011 годах он был министром транспорта.