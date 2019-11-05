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Выход США из Парижского соглашения по климату

Amnesty International назвала выход США из соглашения по климату безрассудным шагом

По мнению генерального секретаря правозащитной организации, глава Белого дома Дональд Трамп поставил свои собственные цели выше потребностей населения мира

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа начать процесс выхода из Парижского соглашения по климату "эгоистично и безрассудно". Такое мнение высказала во вторник генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") Куми Найду.

"Действия администрации Трампа по выходу из Парижского соглашения по климату являются эгоистичными, безрассудными и чудовищными и, возможно, являются самым разрушительным по своим последствиям шагом администрации Трампа, - указала она в заявлении, размещенном во вторник на сайте организации. - Возможно, президент Трамп считает, что его стремление использовать ископаемые энергоносители принесет ему голоса избирателей, но цена такой политики - человеческие жизни. Поставив свои собственные цели выше потребностей населения мира, он сознательно подрывает глобальные усилия по спасению человечества".

США в минувший понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыход США из Парижского соглашения по климату
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