Amnesty International назвала выход США из соглашения по климату безрассудным шагом

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа начать процесс выхода из Парижского соглашения по климату "эгоистично и безрассудно". Такое мнение высказала во вторник генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") Куми Найду.

"Действия администрации Трампа по выходу из Парижского соглашения по климату являются эгоистичными, безрассудными и чудовищными и, возможно, являются самым разрушительным по своим последствиям шагом администрации Трампа, - указала она в заявлении, размещенном во вторник на сайте организации. - Возможно, президент Трамп считает, что его стремление использовать ископаемые энергоносители принесет ему голоса избирателей, но цена такой политики - человеческие жизни. Поставив свои собственные цели выше потребностей населения мира, он сознательно подрывает глобальные усилия по спасению человечества".

США в минувший понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.