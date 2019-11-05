В ПАСЕ призвали Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян считает необходимым введение моратория на данную меру наказания в Белоруссии. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном во вторник на сайте ПАСЕ.

В конце октября Брестский областной суд вынес смертный приговор 48-летнему мужчине по резонансному делу о жестоком убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце (Брестская область) осенью прошлого года. "Этот вердикт, хотя и не окончательный, но вызывает огорчение, потому что это показывает, что белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь, несмотря на сигналы противников высшей меры наказания", - отметил докладчик ПАСЕ.

Он напомнил, что "европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах". "В связи с этим я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь", - заявил Корлэцян. Он подчеркнул, что "это единственный путь к улучшению отношений Белоруссии с Советом Европы".

В сентябре 1992 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предоставила статус специально приглашенного Верховному Совету Белоруссии. В марте 1993 года Минск подал заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении действия статуса специально приглашенного в отношении белорусского парламента, в результате чего рассмотрение заявки было приостановлено. Согласно заявлениям представителей европейской организации, главным препятствием для восстановления республики в статусе специально приглашенного в ПАСЕ является наличие смертной казни в Белоруссии.