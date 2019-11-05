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В армии Украины появятся подразделения военной полиции

Украинский лидер Владимир Зеленский также поручил разработать концепцию объединенного реестра бывших участников боевых действий

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Военная полиция в ближайшей перспективе должна появиться в структуре Министерства обороны Украины. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе офиса президента Украины по итогам встречи главы государства с представителями Верховной рады и правительства.

"На встрече с руководством Верховной рады и правительства [президент Украины] Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины. В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - военная полиция", - говорится в сообщении. Зеленский также поручил разработать концепцию объединенного реестра бывших участников боевых действий.

Подразделения военной полиции существуют в армиях многих стран, в их функции входят поддержание правопорядка в рядах вооруженных сил, патрулирование военных объектов и обеспечение безопасности в зоне применения войск.

В конце октября Зеленский прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где общался с представителями одной из украинских националистических организаций, которые выступают против выполнения достигнутых в Минске договоренностей об отводе сил. Глава государства говорил с ними о необходимости завершения процесса разведения и требовал убрать оружие. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах. Позднее штаб силовой операции заявил, что вооруженные боевики находились в зоне силовой операции незаконно, и пригрозил "надлежащей правовой оценкой".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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