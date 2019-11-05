СМИ: сохранить объем дотаций из бюджета ЕС призвала половина стран сообщества

ПРАГА. 5 ноября. /ТАСС/. Представители властей 16 из 28 государств Евросоюза призвали во вторник к сохранению в бюджете организации на 2021 - 2027 годы существующего объема средств на реализацию политики сплоченности. На состоявшемся в Пражском граде саммите группы "Друзей политики сплоченности (между странами ЕС - прим. ТАСС)", которая прошла после встречи премьеров стран Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - прим. ТАСС), была принята соответствующая декларация. Об этом сообщило Чешское радио.

Под декларацией поставили подписи представители 16 государств - 13 стран, вступивших в Евросоюз после 2004 года, а также Португалии, Испании и Греции. В работе саммита группы "Друзей политики сплоченности" приняли участие 10 премьер-министров, включая глав кабинетов министров стран Вишеградской группы, министры и один из основных разработчиков проекта бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы еврокомиссар Гюнтер Эттингер.

Участники саммита отвергли предложение Еврокомиссии сократить в бюджете ЕС на 10 процентов объем средств, направляемых на реализацию политики сплоченности стран организации. Она является основным инструментом достижения целей сближения уровня жизни европейцев и развития внутреннего рынка Евросоюза.

В декларации выражено требование о пересмотре действующей системы отчислений стран ЕС в бюджет организации, когда наиболее богатые из них пользуются различными послаблениями. Государства-получатели дотаций из фондов Евросоюза, согласно документу, должны иметь возможность более активно участвовать в процессе их распределения.

Ранее во вторник проект бюджета ЕС раскритиковали премьеры стран Вишеградской группы. Данный документ является несправедливым, так как предусматривает значительное свертывание финансовой поддержки менее развитых стран ЕС, заявили они.

Прага стала площадкой для саммита группы "Друзей политики сплоченности" и встречи премьеров стран Вишеградской группы, так как в региональном объединении председательствует Чехия. Республика будет выполнять эти обязанности до 30 июня 2020 года. Затем они перейдут к Польше.