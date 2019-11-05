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В США заявили, что Зеленский делает трудные, но нужные шаги ради мира в Донбассе

Вашингтон регулярно обсуждает положение на Украине в диалоге с Берлином, отметил представитель Госдепартамента высокого ранга

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация США считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает трудные, но нужные шаги ради мира в Донбассе. Об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

Брифинг был посвящен предстоящему визиту госсекретаря США Майкла Помпео в Германию, и представитель внешнеполитического ведомства США подтвердил, что украинская проблематика наверняка будет рассматриваться в ходе встреч с руководством ФРГ. "Я бы полагал, что это станет одной из тем, которые будут затронуты на переговорах, поскольку в последние недели, особенно со стороны президента Зеленского, были оправданные, трудные и, как мы видели, порой непопулярные шаги. Но в рамках более крупной картины нацеленные на то, чтобы работать в направлении мира и экономической стабильности", - сказал ведущий брифинга.

Он заверил, что Вашингтон регулярно обсуждает положение на Украине в диалоге с Берлином. "Разумеется, мы будем подтверждать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, свою поддержку любого нового импульса в направлении мира на востоке Украины", - отметил американский дипломат.

С его точки зрения, необходимые для организации нового заседания в нормандском формате действия предпринимают и Украина, и Германия. "Безусловно, украинские власти при президенте Зеленском в последнее время делают шаги. Германия в этом тоже заинтересована - нормандском формате", - заявил представитель Госдепартамента США.

"Мы сохраняем свое обязательство работать с союзниками и партнерами, чтобы сохранять нажим на Россию, добиваясь от нее выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений, - добавил ведущий брифинга. - Цель, конечно, заключается в том, что мы хотим видеть восстановление полного суверенитета Украины".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине.

Теги
УкраинаСШАГерманияПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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