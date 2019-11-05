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Помпео в ходе визита в ФРГ обсудит с руководством страны "угрозы" со стороны РФ и Ирана

Госсекретарь США встретится с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом и канцлером Ангелой Меркель

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Германию предоставит возможность обсудить с руководством республики совместные усилия по противостоянию "глобальным угрозам", в том числе со стороны РФ, Ирана и КНР. Об этом сообщил во вторник во время телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Возможность провести двусторонние встречи предоставит госсекретарю и германскому руководству площадку, чтобы подтвердить прочность отношений США и Германии, обсудить совместные усилия... по противостоянию новым угрозам... глобальным угрозам, в том числе со стороны Ирана, России, Китая", - сказал он.

Визит Помпео будет проходить с 6 по 8 ноября. В четверг в Лейпциге он, как ожидается, встретится с главой внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом, а на следующий день в Берлине у него запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и руководителем Минфина Олафом Шольцем.

В ходе поездки госсекретарь США посетит несколько городов и примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия падения Берлинской стены. Помимо прочего, в городе Галле он посетит синагогу, около которой 9 октября - в Йом Киппур - произошла стрельба.

Теги
Меркель, АнгелаСШАИранГерманияРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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