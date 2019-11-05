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Пучдемон поинтересовался, не хочет ли и.о. премьера Испании похитить его

Ранее Педро Санчес пообещал вернуть экс-главу правительства Каталонии в Испанию

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон поинтересовался, не хочет ли исполняющий обязательности премьер-министра Испании Педро Санчес похитить его. Видео с соответствующим заявлением бежавший в Бельгию от испанского правосудия Пучдемон опубликовал во вторник в Twitter.

В понедельник в ходе телевизионных дебатов Санчес сказал, обращаясь к лидеру оппозиционной Народной партии Пабло Касадо: "У вас сбежал Пучдемон, и я обещаю здесь и сейчас вернуть его в Испанию, чтобы он понес ответственность перед испанским правосудием". При этом и.о. премьера не уточнил, каким образом намеревается выполнить свое обещание.

В ответ на этот комментарий Санчеса Пучдемон опубликовал видео, где говорит, что у и.о. главы кабмина есть только "два способа сдержать свое предвыборное обещание, и оба они незаконны". Первый способ, по утверждению экс-лидера Каталонии, заключается в том, чтобы "принимать решения судебных органов в Совете министров". Второй возможный вариант, по словам Пучдемона, связан с "похищением людей". "Вы хотите похитить меня?", - спросил он.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение суда последовало после вынесения приговора по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Сейчас суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение по вопросу об экстрадиции Пучдемона.

Каталонский кризис

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В момент проведения референдума правительство Каталонии возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию. Верховный суд пиренейского королевства уже выдавал европейский ордер на его арест в 2018 году, в результате Пучдемон был задержан в Германии.

Мадрид добивался выдачи Пучдемона в том числе по статье "Подстрекательство к бунту". Однако судебные власти ФРГ были согласны передать политика Испании только по обвинению в растрате госсредств. В результате Верховный суд королевства решил отозвать европейский ордер на арест политика. Тогда Пучдемона отпустили на свободу, и он вновь вернулся в Бельгию.

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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