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Кризис на Украине

Глава ДНР не исключил сюрпризов от Украины при выполнении "формулы Штайнмайера"

Конфликт на юго-востоке Украины "нельзя назвать исчерпанным", считает Денис Пушилин

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин не исключил сюрпризов со стороны властей Украины в период имплементации положений "формулы Штайнмайера" в законодательство.

"Мы видим, и примеров этому очень много, что Украина не готова к миру, не желает мира, - сказал он во вторник в интервью телеканалу "Россия-24". - Очень глупо было бы столь долго "буксовать" с "формулой Штайнмайера", и еще, я уверяю вас, это не закончено, еще мы увидим много сюрпризов в период имплементации данной формулы".

По мнению Пушилина, конфликт на юго-востоке Украины "нельзя назвать исчерпанным". "К сожалению, обстрелы на линии соприкосновения, как мы видим, продолжаются и какой-то период еще точно будут продолжаться. И мяч абсолютно точно на стороне Украины", - подчеркнул он.

1 октября по результатам заседания контактной группы полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе. Как уточнял украинский лидер, такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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