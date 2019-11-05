СМИ: курды провели операцию против боевиков сирийской оппозиции на севере Ракки

ТАСС, 5 ноября. Курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), провели во вторник операцию против формирований вооруженной оппозиции, которые воюют на стороне турецкой армии на севере провинции Ракка. Как сообщило агентство Firat, отряды СДС вытеснили боевиков из селений Кантари и Эль-Масудия в окрестностях пограничного города Телль-Абъяд.

Ожесточенные боестолкновения идут сейчас в соседнем районе Шельгират, где курдские ополченцы отражают атаки противника. Шельгират находится на шоссе в город Айн-Ису, куда вошли сирийские правительственные войска. Турецкая артиллерия наносит интенсивные удары по Шельгирату. О жертвах и пострадавших среди мирных граждан сведений нет.

По информации Firat, в ходе ответных вылазок курдские отряды уничтожили за сутки не менее 24 боевиков вооруженной оппозиции на севере Сирии. При этом сами СДС потеряли убитыми троих ополченцев, еще четверо получили ранения.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. Курды, как было ранее объявлено, к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов. Однако во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что территория, где проводится операция "Источник мира" на севере Сирии, "еще не очищена от террористов", к которым в Анкаре причисляют бойцов СДС.