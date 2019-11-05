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Меркель рассказала, что во времена Берлинской стены хотела посетить США

Канцлер сообщила, что на тот момент хотела бы ближе ознакомиться с американской культурой

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что еще во времена ГДР хотела отправиться в качестве туриста в США, однако для этого ей пришлось бы дожидаться наступления пенсионного возраста. Об этом она заявила в интервью журналу Der Spiegel, которое опубликовано во вторник.

Отвечая на вопрос, как сложилась бы ее жизнь, если бы Берлинская стена до сих пор стояла, она сказала: "Уж точно мы бы с вами сейчас не встретились".

"В любом случае, свою мечту я бы уже сейчас смогла осуществить. В ГДР женщины выходили на пенсию в 60 лет. То есть, я бы уже пять лет назад могла получить загранпаспорт и отправиться в Америку. Ведь пенсионеры в ГДР могли путешествовать - любой, кто уже не был нужен в качестве трудящегося, мог выезжать", - сказала 65-летняя Меркель, которая выросла в ГДР.

Глава кабмина рассказала, что непременно посетила бы и Западную Германию, но первую поездку предприняла бы именно в США. По ее словам, она на тот момент хотела бы ближе ознакомиться с американской культурой, поездить на американских машинах и послушать Брюса Спрингстина.

На этой неделе в Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены, которая разделяла ГДР и ФРГ.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГермания
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