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Оппозиция Пакистана настаивает проведении досрочных выборов

Правительство пришло к власти в результате сфальсифицированных выборов, отметил лидер крупнейшей религиозной партии Пакистана "Джамаат Улема-е-Ислами" Фазл-ур-Рехман

ИСЛАМАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей религиозной партии Пакистана "Джамаат Улема-е-Ислами" (ДУИ) Фазл-ур-Рехман заявил, что не прекратит протесты до проведения досрочных выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата Парламента). Об этом во вторник заявил политик, по итогам переговоров с правительственной переговорной группой.

"Мы не согласимся на что-то меньшее, чем досрочные выборы", - заявил Рехман. "Мы решительно заявляем, что правительство пришло к власти в результате сфальсифицированных выборов, мы не примем ничего, кроме перевыборов", - заявил своим сторонникам политик.

Высказывания Рехмана прозвучали сразу после переговоров между представителями оппозиции с правительственной переговорной группой под руководством министра обороны Пакистана Первеза Хаттака. "Переговоры проходили в дружеской обстановке, мы все еще надеемся найти золотую середину", - заявил по их итогам министр обороны.

Ранее во вторник правительственная переговорная группа обсудила с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом дальнейшую стратегию руководства страны в отношении протестующих. Как сообщалось, Имран Хан уполномочил министра обороны принять любые пожелания оппозиции за исключением требований об отставке. Оппозиция в свою очередь продолжает настаивать на отставке Хана и проведении досрочного голосования.

27 октября сторонники религиозной партии "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. 31 октября колонна достигла Исламабада, где заняла предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планировали начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьера.

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Пакистан
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