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Помпео обсудил с министром обороны Катара ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны отметили важность единства в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по вопросу противодействия дестабилизирующей политике Ирана

ТАСС, 5 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с вице-премьером, государственным министром обороны Катара Халидом бен Мухаммедом аль-Аттыйей и обсудил с ним положение в Иране, Ираке, Сирии и Ливане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и министр аль-Аттыйя обсудили важность единства в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по вопросу противодействия дестабилизирующей политике Ирана, который продолжает сеять раздор в регионе. Они также рассмотрели другие аспекты двустороннего сотрудничества и региональные проблемы, в том числе Ирак, Сирию и Ливан", - отмечается в тексте.

Теги
СШАИранКатарПомпео, Майкл (Майк)
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