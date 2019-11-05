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Суд по делу экс-советника Трампа Стоуна начался в Вашингтоне

Судебный процесс продлится около двух недель

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Суд по делу бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна начался во вторник в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Стоун утром явился в здание суда, где начался процесс отбора присяжных. Вступительные речи сторон должны быть зачитаны в среду, а сам процесс, как ожидается, продлится около двух недель. Максимальный срок наказания, которое грозит Стоуну, составляет до 20 лет тюремного заключения.

Стоун занимал пост советника Трампа в период предвыборной гонки 2016 года. Он был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний и оказании давления на свидетеля.

Кроме того, его подозревают в связях с организацией WikiLeaks, публикующей секретные документы. Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование якобы имевших место контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинила Стоуна в том, что тот пытался получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоун ранее был освобожден из-под стражи до суда под залог $250 тыс., ему было предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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