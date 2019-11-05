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Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer

БТР Boxer сформируют основу парка техники новых механизированных ударных бригад

ТАСС, 5 ноября. Министерство обороны Великобритании подписало контракт на закупку более 500 бронетранспортеров (БТР) Boxer стоимостью £2,8 млн ($3,61 млрд). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Подразделения [вооруженных сил Великобритании] начнут получать машины Boxer с 2023 года", - отметил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

БТР Boxer сформируют основу парка техники новых механизированных ударных бригад (Strike Brigades), сообщили в Минобороны. На первичном этапе закупки вооруженные силы Великобритании приобретут Boxer, получивший локальное обрзначение MIV (Mechanised Infantry Vehicle), в нескольких конфигурациях, в том числе, базовой транспортной, командно-штабной, медико-эвакуационной; одновременно предполагается закупка части машин для установки на них различного оборудования.

БТР Boxer производится предприятием ARTEC, организованным немецкими компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

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Великобритания
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