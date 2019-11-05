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Кризис в Сирии

СМИ: армия Сирии взяла под контроль один из нефтепромыслов в провинции Хасеке

По данным Sham FM, нефтяной объект находится возле селения Мулла-Аббас

ТАСС, 5 ноября. Военнослужащие сирийской армии заняли во вторник в рамках операции по восстановлению контроля над восточными районами провинции Хасеке один из нефтепромыслов в районе Румейлан. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее информации, нефтяной объект находится возле селения Мулла-Аббас к северо-западу от города Румейлана, который считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии.

Подразделения правительственных сил ранее разместились в девяти населенных пунктах в провинции Хасеке, продвинувшись на 60 км к востоку от города Камышлы, где находится курдская автономная администрация.

Ранее Anadolu Ajansı передало, что ВС США приступили к строительству двух новых военных баз в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. США направили туда дополнительный воинский контингент численностью от 250 до 300 человек, а также несколько единиц боевой техники, вооружение и боеприпасы.

25 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил в Брюсселе, что США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в Сирию для охраны нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
СШАСирияКризис в СирииЭспер, Марк
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