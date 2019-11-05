Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану разработать ядерное орудие

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что еврейское государство не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.

"Учитывая усилия Ирана по развитию его ядерной программы, расширению обогащения урана для производства атомных бомб, повторяю еще раз: мы [Израиль] никогда не позволим Ирану разработать ядерное оружие", - говорится в заявлении премьер-министра, текст которого распространила его канцелярия. "Это не только для нашей безопасности и нашего будущего, но и для будущего Ближнего Востока и всего мира", - добавил Нетаньяху.

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что новый этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной программе начнется 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. В тот же день глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что иранская сторона с 6 ноября начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях. Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.