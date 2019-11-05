СМИ: Меркель и Маас заявят Помпео о поддержке Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Германское правительство высоко ценит важность Договора по открытому небу (ДОН) и обсудит перспективы сохранения этого соглашения с госсекретарем США Майклом Помпео на этой неделе. Об этом сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

О том факте, что американская администрация изучает вариант выхода из ДОН, заявил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).

7-8 ноября у Помпео запланированы встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и главой Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По данным Süddeutsche Zeitung, на всех трех встречах будет обсуждаться ДОН. Издание отмечает, что власти в Берлине попытаются убедить Вашингтон в необходимости не выходить из соглашения.

Маас 18 октября направил Помпео телеграмму, в которой указал на важность ДОН для вопросов разоружения, пишет газета.

О Договоре по открытому небу

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу (ДОН) является важной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН.

В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.