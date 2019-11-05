Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Французский спецназ ликвидировал в Мали главаря террористической группы

Абу Абдеррахмана аль-Магриби был уничтожен во время спецоперации

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французские спецподразделения ликвидировали в ходе операции в Мали главаря террористической группы, тесно связанной с международной сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), Абу Абдеррахмана аль-Магриби. Об этом сообщила во вторник агентству France Presse министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По ее словам, выходец из Марокко был уничтожен в ночь на 9 октября во время спецоперации, которая проводилась совместно с малийскими силами. "Он был вторым в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых в зоне Сахеля, - отметила Парли, которая находится с визитом в Буркина-Фасо. - Нам удалось нейтрализовать одну из самых влиятельных фигур. Очень важно добиваться дезорганизации рядов террористов. И эту работу необходимо продолжать".

Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау. По данным AFP, в ней участвуют около 4,5 тыс. французских солдат.

Теги
Буркина-ФасоМалиФранцияПарли, Флоранс
Реклама на ТАСС
На Кипре отметили День народного единства
Праздничный вечер состоялся в Никосии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС