Французский спецназ ликвидировал в Мали главаря террористической группы

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французские спецподразделения ликвидировали в ходе операции в Мали главаря террористической группы, тесно связанной с международной сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), Абу Абдеррахмана аль-Магриби. Об этом сообщила во вторник агентству France Presse министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По ее словам, выходец из Марокко был уничтожен в ночь на 9 октября во время спецоперации, которая проводилась совместно с малийскими силами. "Он был вторым в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых в зоне Сахеля, - отметила Парли, которая находится с визитом в Буркина-Фасо. - Нам удалось нейтрализовать одну из самых влиятельных фигур. Очень важно добиваться дезорганизации рядов террористов. И эту работу необходимо продолжать".

Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау. По данным AFP, в ней участвуют около 4,5 тыс. французских солдат.