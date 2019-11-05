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От властей Мексики потребовали изменить подход к борьбе с преступностью

Как отметил популярный актер Гаэль Гарсиа Берналь, правительство должно "полностью взять на себя ответственность"

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. Гаэль Гарсиа Берналь, один из самых известных актеров Мексики, во вторник призвал правительство страны положить конец насилию. В своем Twitter обладатель "Золотого глобуса" также прокомментировал потрясшее Мексику убийство девяти членов мормонской общины в понедельник.

"То что произошло вчера - ужасно. Как и то, что происходит каждый день, черт побери", - написал Гарсиа Берналь. По его мнению, правительство должно "полностью взять на себя ответственность и сделать невозможное для того, чтобы такое не повторялось".

"Пусть это станет мантрой и целью [властей]", - отметил он. Запись Гарсии Берналя получила более 11 тыс. отметок "нравится" и привлекла внимание ведущих СМИ Мексики.

Жертвами нападения неизвестных преступников на границе штатов Сонора и Чиуауа стали три женщины и шестеро детей. Все они были гражданами США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник обсудил случившееся с коллегой из США Дональдом Трампом и поблагодарил его за готовность помочь в расследовании.

С января по сентябрь 2019 года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности своей главной задачей.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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