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Пентагон: США и Китай привержены развитию отношений и предотвращению рисков

Главы оборонных ведомств двух стран подтвердили готовность к дальнейшему диалогу

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ обсудили в режиме телеконференции урегулирование кризисов и предотвращение рисков. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы американского военного ведомства.

"Марк Эспер и Вэй Фэнхэ обсудили приоритетные вопросы оборонного сотрудничества, в частности, стабильность, открытость коммуникаций и наращивание взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, - отмечается в тексте. - Стороны подчеркнули заинтересованность выстраивания конструктивных, ориентированных на результат отношений для предотвращения и решения кризисов, снижения рисков недопонимания или просчетов".

Главы оборонных ведомств подтвердили готовность к дальнейшему диалогу, информировали в Пентагоне.

Теги
СШАКитайВэй ФэнхэЭспер, Марк
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