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Кризис в Сирии

МИД Великобритании выступил в защиту "Белых касок"

В ведомстве подтвердили "непоколебимую поддержку" организации

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон выступил с утверждением, что неправительственная организация "Сирийская гражданская оборона" (СГО, более известна как "Белые каски") стала объектом кампании по дезинформации со стороны властей Сирии и России. Как отмечается в коммюнике ведомства, об этом он заявил во вторник на встрече с лидером организации Раедом Салехом, на которой обсуждалась ситуация в Идлибе.

"Добровольцы "Белых касок" продолжают подвергаться массовой кампании по дезинформации со стороны сирийского режима и российской власти, - утверждал Маррисон. - Эти вводящие в заблуждение приемы являются беззастенчивой попыткой отвлечь внимание от шквала шокирующих атак на сирийский народ, которые включали в себя использование химического оружия".

Маррисон "подтвердил непоколебимую поддержку Великобритании" организации.

СГО была создана в 2014 году. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах атак, которые якобы предпринимало правительство Сирии и его союзники. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере таких материалов. К примеру, некоторые лица, фигурирующие на видеозаписи в качестве жертв химической атаки в Думе, затем выступили на брифинге в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге свидетелями, отрицая факт применения химоружия.

Позиция России состоит в том, что СГО является элементом информационной кампании, направленной против сирийских властей. Как заявил МИД России в январе 2018 года, "Белые каски", "давно сотрудничающие с террористическими группировками", полностью себя дискредитировали "провокациями и постоянным распространением откровенной лжи".

Теги
СирияВеликобританияРоссияКризис в Сирии
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