Доклад Мюллера в формате комикса поступит в продажу 3 декабря

ТАСС, 6 ноября. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году в формате графического романа поступит в продажу 3 декабря. Об этом сообщается на сайте газеты The Washington Post , которая выступила одним из авторов издания.

О чем говорится в расследовании Мюллера.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Новая книга под названием "Иллюстрированный доклад Мюллера: расследование препятствования" будет посвящена вопросу, пытался ли президент США Дональд Трамп помешать разбирательству спецпрокурора. В основу издания легли эпизоды из доклада Мюллера, показания свидетелей в Конгрессе и репортажи журналистов The Washington Post.

В настоящее время иллюстрированная книга доступна для предзаказа по цене $20 за экземпляр. Она была создана The Washington Post совместно с издательством Scribner. В апреле они в тандеме опубликовали доклад Мюллера в печатном формате.

Отмечается, что по мотивам комикса также будет создан сериал из шести эпизодов.