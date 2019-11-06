Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доклад Мюллера в формате комикса поступит в продажу 3 декабря

В основу издания легли показания свидетелей в Конгрессе и репортажи журналистов

ТАСС, 6 ноября. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году в формате графического романа поступит в продажу 3 декабря. Об этом сообщается на сайте газеты The Washington Post, которая выступила одним из авторов издания.

На эту тему
О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Новая книга под названием "Иллюстрированный доклад Мюллера: расследование препятствования" будет посвящена вопросу, пытался ли президент США Дональд Трамп помешать разбирательству спецпрокурора. В основу издания легли эпизоды из доклада Мюллера, показания свидетелей в Конгрессе и репортажи журналистов The Washington Post.

В настоящее время иллюстрированная книга доступна для предзаказа по цене $20 за экземпляр. Она была создана The Washington Post совместно с издательством Scribner. В апреле они в тандеме опубликовали доклад Мюллера в печатном формате.

Отмечается, что по мотивам комикса также будет создан сериал из шести эпизодов.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдМюллер, Роберт
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Страны-гаранты пока не обращались с запросом о переговорах по Сирии в Казахстане в ноябре
В Женеве продолжаются переговоры о создании конституционных законов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС