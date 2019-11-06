Трамп решил оставить в Сирии не менее 800 военных США

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По словам его источников, американский лидер 1 ноября встретился с представителями Пентагона. После этого он одобрил план, предусматривающий расширение зоны в восточной части Сирии, которую намерены охранять военные США. По данным агентства, речь идет о значительной части контролируемой курдскими формированиями территории между городами Дейр-эз-Зор и Хасеке. Общая площадь этой зоны еще окончательно не определена.

Как отмечает агентство, в Пентагоне не уточняют, какова будет численность американского воинского контингента, который останется в Сирии. По словам источников, военных США может быть "не менее 800, включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии".

В публикации отмечается, что в Пентагоне пока нет единого мнения относительно того, каким образом следует сформулировать приказы, которые получат военные. Как констатирует агентство, официально США объясняют присутствие своего контингента на этой территории необходимостью защищать нефтяные месторождения от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вместе с тем пока нет полной ясности, какие меры, по мнению Пентагона, американские военные должны применять, если контроль над месторождениями будут пытаться установить сирийские или российские войска.

В конце октября председатель Комитета начальников штабов американских ВС, генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными объектами Conoco в провинции Дейр-эз-Зор. В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.