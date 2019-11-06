В Киргизии задержали одного из главарей террористической организации

БИШКЕК, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали находившегося в розыске одного из главарей террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в среду пресс-центром ГКНБ сообщении.

"ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках борьбы с незаконной деятельностью религиозно-экстремистских и террористических организаций в городе Бишкек задержан один из главарей религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", - отмечает пресс-центр.

По данным ведомства, подозреваемый, имя которого в интересах следствия пока не указывается, является гражданином "одной из соседних республик". В Киргизии он занимался "координацией деятельности подпольных ячеек" экстремистов.

"Установлено, что задержанный находился в межгосударственном розыске за причастность к "Хизб ут-Тахрир". Используя поддельный паспорт, он скрывался и вел активную экстремистскую деятельность на территории Кыргызской Республики", - подчеркивается в сообщении.

В отношении подозреваемого начато досудебное производство по статье "Использование заведомо подложного документа с целью скрыть другое преступление" и "Незаконное пресечение госграницы".

"Задержанный водворен в СИЗО-1 города Бишкек, ведется следствие", - заверил пресс-центр.