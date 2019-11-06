WP: Минюст опубликует доклад о законности расследования против Трампа к концу ноября

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США может уже в конце ноября опубликовать доклад о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на ряд участвующих в подготовке документа лиц.
Один из источников издания проинформировал, что изначально датой публикации называлось 20 ноября. Однако другой собеседник считает маловероятным, что ведомство представит документ раньше Дня благодарения (28 ноября) из-за сложностей с обработкой секретной информации.
Как отмечает газета, результаты проверки станут своего рода экзаменом для генерального прокурора Уильяма Барра, выдвинувшего предположение о наличии серьезных проблем при проведении разбирательства со стороны вовлеченного в дело бывшего руководства ФБР.
В мае этого года Барр поручил федеральному прокурору Джону Дарему провести проверку причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.