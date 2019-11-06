WP: Минюст опубликует доклад о законности расследования против Трампа к концу ноября

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США может уже в конце ноября опубликовать доклад о проверке обстоятельств расследования, начатого американскими спецслужбами в 2016 году в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на ряд участвующих в подготовке документа лиц.

О чем говорится в расследовании Мюллера.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Один из источников издания проинформировал, что изначально датой публикации называлось 20 ноября. Однако другой собеседник считает маловероятным, что ведомство представит документ раньше Дня благодарения (28 ноября) из-за сложностей с обработкой секретной информации.

Как отмечает газета, результаты проверки станут своего рода экзаменом для генерального прокурора Уильяма Барра, выдвинувшего предположение о наличии серьезных проблем при проведении разбирательства со стороны вовлеченного в дело бывшего руководства ФБР.

В мае этого года Барр поручил федеральному прокурору Джону Дарему провести проверку причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.