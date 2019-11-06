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В США демократ объявил о своей победе на выборах губернатора Кентукки

Действующий глава штата не признает поражения

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии Энди Бешир уверен, что одержал победу на состоявшихся во вторник в штате Кентукки выборах губернатора, республиканец Мэттью Бевин заявил, что не признает поражения. Выступление политиков транслировал телеканал CNN.

"Это гонка, в которой результаты различаются очень, очень незначительно. Мы ни в коей мере не признаем поражения", - сказал Бевин, который является действующим губернатором штата и претендует на переизбрание. Во время предвыборной кампании его активно поддерживал президент США Дональд Трамп.

Бешир выразил уверенность в том, что победителем является он. "У меня пока не было возможности поговорить с губернатором Бевином. Но я рассчитываю, что он с уважением отнесется к результатам состоявшихся выборов и окажет нам содействие в осуществлении передачи власти", - сказал кандидат от демократов.

Согласно оценкам газеты The New York Times‎, по итогам обработки всех бюллетеней Бешир получил около 710 тыс. голосов (49,2%), а Бевин - примерно 704 тыс. (48,8%). Агентство Associated Press отметило, что имеющиеся данные не позволяют прогнозировать, кто одержит победу.

Выборы губернатора состоялись также во вторник в штате Миссисипи. На этот пост претендуют республиканец Тейт Ривз и демократ Джим Худ. Действующий губернатор Фил Брайант, представляющий Республиканскую партию, уже дважды занимал эту должность и не может участвовать в выборах. Согласно предварительным оценкам The New York Times, Ривз в настоящее время лидирует, он получил 354 тыс. голосов (53,4%), а Худ - 301 тыс. (45,3%). Обработка бюллетеней не завершена.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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