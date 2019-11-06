Власти Китая поддерживают более активные меры Гонконга по наведению общественного порядка

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Китая приветствуют более активные и эффективные меры администрации Гонконга в наведении общественного порядка и решении социальных вопросов, вызванных протестами в этом специальном административном районе КНР. Об этом в среду заявил вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн в ходе встречи с главой администрации Гонконга Кэрри Лам в Пекине.

"Мы поддерживаем администрацию специального административного района Гонконг в принятии еще более действенных, более эффективных мер в решении социальных проблем", - сказал Хань Чжэн, его слова приводит информационный портал Sina. "Центральное правительство твердо поддерживает администрацию Гонконга в решении вопросов благополучия населения", - подчеркнул он.

Вице-премьер Госсовета КНР также отметил, что "в течение пяти месяцев волна беспорядков превратилась в непрерывный конфликт с применением силы, который нанес серьезный ущерб общественному порядку в Гонконге, растоптал верховенство закона, бросил вызов принципу "Одна страна - две системы" и привел к тому, что Гонконг оказался в тяжелейшем положении".

"Такого рода подрывная деятельность недопустима", - указал Хань Чжэн. "Действия протестующих давно перешли критическую линию в области соблюдения законов и норм морали, наносят вред жителям Гонконга, подрывают стабильность и процветание этого административного района", - подчеркнул вице-премьер. "Мы твердо поддерживаем администрацию и полицию Гонконга в их намерении прекратить произвол и восстановить порядок", - резюмировал он.

По словам Кэрри Лам, "беспорядки все больше выходят за рамки так называемых мирных демонстраций и борьбы за демократию". Она также отметила, что администрация Гонконга занимается решением социальных и экономических вопросов, вызванных протестами". "Гонконгское общество могло бы развиваться экономически, участвовать в реализации инициативы "Один пояс - один путь", развитии региона "Большого залива" (включает Гонконг, Макао и девять городов южной провинции Гуандун - прим. ТАСС), однако в этом году оно серьезно пострадало - экономика замедлилась, жизнь населения ухудшилась", - сказала она, добавив, что "администрация Гонконга продолжит предпринимать меры, чтобы помочь гражданам, а также малым и средним предприятиям преодолеть трудности".