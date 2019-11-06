На Украине начали расследование из-за угроз депутата фракции Порошенко в адрес Зеленского

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины начало расследование в отношении депутата фракции "Европейская солидарность" Софии Федины из-за высказанных ею угроз в адрес президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в ответе Госбюро на запрос издания "Украинские новости".

"Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства о возможном совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", ст. 112 УК Украины ("Посягательство на жизнь государственного деятеля"), - говорится в документе.

Данное дело открыто в связи с рассуждениями в прямом эфире депутата Софии Федины о возможных вариантах гибели украинского президента, который, по ее словам, "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел.

Фракция "Слуга народа" потребовала от правоохранительных органов расследовать данные угрозы. При этом сама Федина заявила, что ее слова были лишь "предупреждением", а не угрозой.