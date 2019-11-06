Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон встревожен достижениями Китая в области военного искусственного интеллекта

Развитие технологий ИИ занимает приоритетное место в планах Пентагона по модернизации Вооруженных сил наряду с созданием гиперзвукового оружия и усовершенствованием ядерных вооружений
Пентагон AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Пентагон
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай достиг значительных результатов в разработке технологий военного применения искусственного интеллекта (ИИ), однако США не намерены допустить превосходства Пекина в данной области. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на конференции по ИИ в Вашингтоне. Выдержки из его выступления опубликованы на сайте Министерства обороны США.

По словам Эспера, "Китай поставил цель стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году". "Им удалось создать транспортные средства с автономной системой управления, которые Народно-освободительная армия Китая стремится размещать в различных зонах боевых действий по всему миру", - утверждал он. В качестве примера китайских успехов в сфере ИИ глава американского оборонного ведомства привел "передовые беспилотные подводные лодки и дроны".

Как подчеркнул Эспер, развитие технологий ИИ занимает приоритетное место в планах Пентагона по модернизации Вооруженных сил наряду с созданием гиперзвукового оружия и усовершенствованием ядерных вооружений. "Страна, которая добьется наибольшего прогресса в развитии ИИ, получит решающее преимущество на поля боя на многие годы вперед", - указал он.

В опубликованном в феврале докладе Пентагона Россия и КНР назывались главными конкурентами США в области ИИ. В нем говорилось, что Москва и Пекин "вкладывают значительные средства в развитие искусственного интеллекта", что может "подорвать американское технологическое преимущество".

Под ИИ подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом изначально.

В опубликованном бюджетном запросе администрации президента Дональда Трампа на национальную оборону в 2020 финансовом году предполагается затратить около 208 млн долларов на гиперзвуковые технологии и программы искусственного интеллекта. Белый дом просит Конгресс США выделить "более $59 млн на исследования, разработку и создание прототипов".

Разработки в Китае и России

Как заявлял в 2017 году тогдашний министр науки и техники КНР Вань Ган, создание ИИ - один из основных пунктов национальной программы технологических инноваций к 2030 году. По данным газеты China Daily, правительство Китая рассчитывает к 2030 году занять лидирующие позиции в области ИИ. Ожидается, что к тому моменту капитализация китайского сегмента данной отрасли превысит 1 трлн юаней ($148 млрд). При этом эксперты американской консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers прогнозировали, что к 2020 году доля отраслей с участием ИИ составит 26% ВВП КНР.

В сентябре 2017 года на форуме "Проектория" в Ярославле президент России Владимир Путин отметил, что страна, добившаяся лидерства в создании ИИ, будет властелином мира. "И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках", - добавил он. "Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы", - указал Путин.

Он заверил, что, если Россия станет лидером в области ИИ, то "будет делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями". "Но, чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня", - подчеркнул президент.

Теги
СШАКитайЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году
Кто бросит вызов президенту США на следующих всеобщих выборах? Изучаем самых вероятных кандидатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС