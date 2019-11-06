Пентагон встревожен достижениями Китая в области военного искусственного интеллекта

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай достиг значительных результатов в разработке технологий военного применения искусственного интеллекта (ИИ), однако США не намерены допустить превосходства Пекина в данной области. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на конференции по ИИ в Вашингтоне. Выдержки из его выступления опубликованы на сайте Министерства обороны США.

По словам Эспера, "Китай поставил цель стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году". "Им удалось создать транспортные средства с автономной системой управления, которые Народно-освободительная армия Китая стремится размещать в различных зонах боевых действий по всему миру", - утверждал он. В качестве примера китайских успехов в сфере ИИ глава американского оборонного ведомства привел "передовые беспилотные подводные лодки и дроны".

Как подчеркнул Эспер, развитие технологий ИИ занимает приоритетное место в планах Пентагона по модернизации Вооруженных сил наряду с созданием гиперзвукового оружия и усовершенствованием ядерных вооружений. "Страна, которая добьется наибольшего прогресса в развитии ИИ, получит решающее преимущество на поля боя на многие годы вперед", - указал он.

В опубликованном в феврале докладе Пентагона Россия и КНР назывались главными конкурентами США в области ИИ. В нем говорилось, что Москва и Пекин "вкладывают значительные средства в развитие искусственного интеллекта", что может "подорвать американское технологическое преимущество".

Под ИИ подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом изначально.

В опубликованном бюджетном запросе администрации президента Дональда Трампа на национальную оборону в 2020 финансовом году предполагается затратить около 208 млн долларов на гиперзвуковые технологии и программы искусственного интеллекта. Белый дом просит Конгресс США выделить "более $59 млн на исследования, разработку и создание прототипов".

Разработки в Китае и России

Как заявлял в 2017 году тогдашний министр науки и техники КНР Вань Ган, создание ИИ - один из основных пунктов национальной программы технологических инноваций к 2030 году. По данным газеты China Daily, правительство Китая рассчитывает к 2030 году занять лидирующие позиции в области ИИ. Ожидается, что к тому моменту капитализация китайского сегмента данной отрасли превысит 1 трлн юаней ($148 млрд). При этом эксперты американской консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers прогнозировали, что к 2020 году доля отраслей с участием ИИ составит 26% ВВП КНР.

В сентябре 2017 года на форуме "Проектория" в Ярославле президент России Владимир Путин отметил, что страна, добившаяся лидерства в создании ИИ, будет властелином мира. "И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках", - добавил он. "Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы", - указал Путин.

Он заверил, что, если Россия станет лидером в области ИИ, то "будет делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями". "Но, чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня", - подчеркнул президент.