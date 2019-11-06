Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

На Украину прибыла оценочная миссия НАТО

По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении годовой национальной программы подготовки к членству в альянсе

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Миссия НАТО по оценке выполнения Украиной годовой национальной программы подготовки к членству в альянсе прибыла в Киев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

"Еще неделя не прошла после визита миссии Североатлантического совета НАТО на Украине, а Киев снова посещает делегация альянса, теперь уже на экспертном уровне", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Участники оценочной миссии, по данным пресс-службы, 6-8 ноября встретятся с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в альянсе.

По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении этой программы, который будет представлен на рассмотрение государств - членов НАТО.

В пресс-службе также сообщили, что 11 декабря в штаб-квартире альянса запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки выполнения Киевом программы в текущем году и обсуждение подготовки подобного документа на 2020 год. Участие в заседании примет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита на Украину 31 октября заявил с трибуны Верховной рады, что двери НАТО для страны остаются открытыми, однако путь к членству в организации не является простым и требует проведения значительных реформ.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Эрдоган заявил, что Турция задержала жену, сестру и зятя аль-Багдади
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС