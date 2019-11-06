На Украину прибыла оценочная миссия НАТО

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Миссия НАТО по оценке выполнения Украиной годовой национальной программы подготовки к членству в альянсе прибыла в Киев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

"Еще неделя не прошла после визита миссии Североатлантического совета НАТО на Украине, а Киев снова посещает делегация альянса, теперь уже на экспертном уровне", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

Участники оценочной миссии, по данным пресс-службы, 6-8 ноября встретятся с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в альянсе.

По результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении этой программы, который будет представлен на рассмотрение государств - членов НАТО.

В пресс-службе также сообщили, что 11 декабря в штаб-квартире альянса запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки выполнения Киевом программы в текущем году и обсуждение подготовки подобного документа на 2020 год. Участие в заседании примет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита на Украину 31 октября заявил с трибуны Верховной рады, что двери НАТО для страны остаются открытыми, однако путь к членству в организации не является простым и требует проведения значительных реформ.