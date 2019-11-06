Фон дер Ляйен попросила Джонсона выдвинуть кандидатуру от Лондона на пост еврокомиссара

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выдвинуть кандидатуру от Лондона на пост еврокомиссара в новом составе ЕК на 2020-2024 годы, так как королевство все еще является полноценным членом Евросоюза. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Избранный председатель фон дер Ляйен предложила Борису Джонсону представить кандидата на пост еврокомиссара", - сказала она.

Депутаты Европарламента 30 сентября отклонили выдвинутые Румынией и Венгрией кандидатуры на посты в новом составе Еврокомиссии из-за подозрений в наличии так называемого конфликта интересов. Румынка Роване Плумб претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции Ласло Трочани должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. 10 октября Европарламент по той же причине отказался утвердить кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка. В связи с этим вступление в должность нового состава ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен было перенесено с 1 ноября на 1 декабря, однако оно может затянуться в связи с тем, что кандидатура будущего еврокомиссара от Румынии до сих пор не определена. Кроме того, Великобритания, которая получила третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года, теперь должна также выдвинуть своего представителя на эти три месяца в исполнительный орган ЕС.

Пока новый состав комиссии не будет укомплектован и утвержден полностью, старый состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября.