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Фон дер Ляйен одобрила кандидатуру румынки Вэлян на пост еврокомиссара по транспорту

Правительство Румынии ранее направило в Брюссель два предложения с кандидатурами на этот пост

ТАСС, 6 ноября. Избранный председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен одобрила кандидатуру румынки Адины Вэлян на пост еврокомиссара по транспорту и туризму. Об этом сообщает в среду агентство DPA со ссылкой на источник в команде фон дер Ляйен.

По его данным, решение было принято после того, как фон дер Ляйен побеседовала с Вэлян, а также со вторым кандидатом от Румынии - Зигфридом Мурешаном.

Правительство Румынии ранее направило в Брюссель два предложения с кандидатурами на пост еврокомиссара - европарламентариев от Национал-либеральной партии (НЛП) Зигфрида Мурешана и Адины Вэлян. 51-летняя Вэлян - европарламентарий от НЛП с 2007 года, ныне председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

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