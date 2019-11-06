Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-госсекретарь США сообщил, что падение Берлинской стены было для разведки США сюрпризом

Джеймс Бейкер рассказал, что он "поднял тост за это событие" и направился в Белый дом, чтобы обсудить с президентом Джорджем Бушем - старшим

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американская разведка не располагала заранее данными о падении Берлинской стены, для США это стало большим сюрпризом. Об этом рассказал в среду бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989-1992 годах), выступая на конференции в Джорджтаунском университете.

"Если коротко, то нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это стало большим сюрпризом для нас". "Я очень хорошо помню тот день, я давал ланч в честь президента Филиппин в Госдепартаменте. Мне передали записку, что людям разрешили свободно переходить между ГДР и ФРГ и, вероятно, стена разрушена, - поделился Бейкер. - Я поднял тост за это событие, извинился и направился в Белый дом, чтобы обсудить с президентом Джорджем Бушем - старшим, каким будет наш ответ".

По мнению Бейкера, история даст ясную оценку правильности посредничества Джорджа Буша - старшего. "Но насколько я знаю, у нас не было заранее никаких сведений со стороны разведки", - экс-госсекретарь.

Берлинская стена стала одним из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. После того как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседней страны за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев, стена потеряла свой смысл: она больше не могла сдерживать население социалистического государства.

О новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР, на пресс-конференции 9 ноября 1989 года неожиданно для всех объявил член Политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский (1929-2015). Смысл сказанного им сводился к тому, что жители ГДР могли покинуть страну через контрольно-пропускные пункты. Первый шлагбаум был открыт в тот же день.

Теги
США
Реклама на ТАСС
В Индии заявили, что нацелены на дальнейшее военно-техническое сотрудничество с РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС