Экс-госсекретарь США сообщил, что падение Берлинской стены было для разведки США сюрпризом

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американская разведка не располагала заранее данными о падении Берлинской стены, для США это стало большим сюрпризом. Об этом рассказал в среду бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер (занимал пост в 1989-1992 годах), выступая на конференции в Джорджтаунском университете.

"Если коротко, то нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Это стало большим сюрпризом для нас". "Я очень хорошо помню тот день, я давал ланч в честь президента Филиппин в Госдепартаменте. Мне передали записку, что людям разрешили свободно переходить между ГДР и ФРГ и, вероятно, стена разрушена, - поделился Бейкер. - Я поднял тост за это событие, извинился и направился в Белый дом, чтобы обсудить с президентом Джорджем Бушем - старшим, каким будет наш ответ".

По мнению Бейкера, история даст ясную оценку правильности посредничества Джорджа Буша - старшего. "Но насколько я знаю, у нас не было заранее никаких сведений со стороны разведки", - экс-госсекретарь.

Берлинская стена стала одним из символов холодной войны. Она была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. После того как в 1989 году на фоне перестройки в Советском Союзе Венгрия открыла свои границы, из ГДР через территорию соседней страны за три дня бежали 15 тыс. восточных немцев, стена потеряла свой смысл: она больше не могла сдерживать население социалистического государства.

О новых правилах, предусматривающих свободу передвижения для граждан ГДР, на пресс-конференции 9 ноября 1989 года неожиданно для всех объявил член Политбюро ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский (1929-2015). Смысл сказанного им сводился к тому, что жители ГДР могли покинуть страну через контрольно-пропускные пункты. Первый шлагбаум был открыт в тот же день.