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Эр-Рияд переправил в Йемен партию американских бронемашин повышенной проходимости

Телекомпания CNN обращает внимание на то, что поставки вооружений в Йемен осуществляются на фоне попыток демократов в США запретить администрации продавать вооружения Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько бронемашин повышенной проходимости производства американского концерна Oshkosh были доставлены в йеменский порт Аден. Видеозапись их разгрузки опубликовала в среду телекомпания CNN.

Телекомпания со ссылкой на данные порталов, отслеживающих перемещение судов, сообщает, что грузовой корабль Bahri Hofuf, на котором бронемашины якобы были доставлены в Йемен, зарегистрирован в Саудовской Аравии. Из саудовского порта Джедда судно вышло 17 сентября, после чего сделало короткую остановку в Порт-Судане, а впоследствии скрылось с радаров и 29 октября было обнаружено в Адене. Разгружены бронемашины были на прошлой неделе.

CNN подчеркивает, что распространенная видеозапись подтверждает поставки в Йемен американских вооружений, приобретенных Эр-Риядом. Телекомпания обращает внимание на то, что поставки вооружений в Йемен осуществляются на фоне попыток демократов в США запретить администрации продавать вооружения Саудовской Аравии. По мнению газеты The Washington Post, законодатели выступают против этого, так как опасаются, что вооружения могут использоваться против гражданского населения в войне в Йемене.

Президент США Дональд Трамп в конце июля наложил вето на три резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения законодателями. Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом. Палата представителей приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.

Теги
СШАЙеменСаудовская Аравия
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