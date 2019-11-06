Эр-Рияд переправил в Йемен партию американских бронемашин повышенной проходимости

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько бронемашин повышенной проходимости производства американского концерна Oshkosh были доставлены в йеменский порт Аден. Видеозапись их разгрузки опубликовала в среду телекомпания CNN.

Телекомпания со ссылкой на данные порталов, отслеживающих перемещение судов, сообщает, что грузовой корабль Bahri Hofuf, на котором бронемашины якобы были доставлены в Йемен, зарегистрирован в Саудовской Аравии. Из саудовского порта Джедда судно вышло 17 сентября, после чего сделало короткую остановку в Порт-Судане, а впоследствии скрылось с радаров и 29 октября было обнаружено в Адене. Разгружены бронемашины были на прошлой неделе.

CNN подчеркивает, что распространенная видеозапись подтверждает поставки в Йемен американских вооружений, приобретенных Эр-Риядом. Телекомпания обращает внимание на то, что поставки вооружений в Йемен осуществляются на фоне попыток демократов в США запретить администрации продавать вооружения Саудовской Аравии. По мнению газеты The Washington Post, законодатели выступают против этого, так как опасаются, что вооружения могут использоваться против гражданского населения в войне в Йемене.

Президент США Дональд Трамп в конце июля наложил вето на три резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения законодателями. Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом. Палата представителей приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.