СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

ТАСС, 7 ноября. По меньшей мере один сириец погиб в среду и десятки других получили ранения во время обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Ekhbariya, снаряды разорвались в районах Эль-Джамилия, Сейф-эд-Давля, Хай-Сирьян, Дждейда, а также на улице Нил, возле муниципального дворца и мечети Садык. Все пострадавшие доставлены в городские больницы, где им оказана помощь.

По информации Al Ekhbariya, артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по позициям бандформирований и уничтожила несколько реактивных установок в предместьях Эз-Захра и Хай-Лирамун, из которых велся обстрел.