Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо

По данным телеканала Al Ekhbariya, один человек погиб

ТАСС, 7 ноября. По меньшей мере один сириец погиб в среду и десятки других получили ранения во время обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Ekhbariya, снаряды разорвались в районах Эль-Джамилия, Сейф-эд-Давля, Хай-Сирьян, Дждейда, а также на улице Нил, возле муниципального дворца и мечети Садык. Все пострадавшие доставлены в городские больницы, где им оказана помощь.

По информации Al Ekhbariya, артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по позициям бандформирований и уничтожила несколько реактивных установок в предместьях Эз-Захра и Хай-Лирамун, из которых велся обстрел.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран начал процесс обогащения урана на объекте в Фордо
В Организации по атомной энергии Исламской Республики уточнили, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС