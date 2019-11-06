Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белоруссии пройдут выборы членов верхней палаты парламента

В состав Совета республики должны войти по восемь сенаторов от шести областей республики и города Минска

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Выборы членов Совета республики Национального собрания Белоруссии пройдут в четверг, в верхнюю палату парламента предстоит избрать 56 сенаторов. Об этом сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

"Выборы в палату территориального представительства пройдут на заседаниях депутатов местных советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Минского городского совета", - отметили в ЦИК республики.

Собеседник агентства уточнил, что в состав Совета республики должны войти по восемь сенаторов от шести областей республики и города Минска. В комиссии также напомнили, что в соответствии с законодательством еще восемь членов верхней палаты парламента назначаются президентом Белоруссии.

Глава государства Александр Лукашенко впервые предложил провести выборы в парламент 7 ноября, приурочив их к отмечаемому в стране государственному празднику - Дню Октябрьской революции. ЦИК посчитал возможным провести в этот день выборы членов Совета республики, а выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты) пройдут традиционно в воскресенье, 17 ноября.

Непрямые выборы

Как напомнила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, "выборы членов Совета республики - это единственные выборы в стране, которые не являются прямыми".

В соответствии с законодательством, от каждой области и города Минска президиумами районных и городских советов депутатов, а также районными и городскими исполнительными комитетами на безальтернативной основе было выдвинуто по восемь кандидатов. Среди них - известные в стране руководители различных предприятий, областных, районных советов депутатов, ректоры, директора учреждений в сфере образования и здравоохранения.

Ряд кандидатов являются членами Совета республики действующего созыва. Между тем, среди них отсутствуют фамилии спикера и вице-спикера нынешнего Совета республики Михаила Мясниковича и Марианны Щеткиной. "По Совету республики будет достаточно заметное обновление", - отметила глава ЦИК республики.

Заседания местных советов, на которых осуществляется избрание сенаторов, проходят гласно, на них вправе присутствовать представители СМИ. Международных наблюдателей на эти выборы не приглашают, не предусмотрено и участие представителей национальных общественных объединений. Наблюдение могут вести члены верхней палаты, которые не баллотируются на следующий срок, а также не задействованные в голосовании депутаты местных советов депутатов.

Член Совета республики будет считаться избранным, если за него проголосует более половины депутатов местных советов, принявших участие в голосовании. Предполагается, что регистрация избранных членов верхней палаты парламента Белоруссии пройдет на заседании ЦИК 12 ноября.

Совет республики является палатой территориального представительства. Членом верхней палаты может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области или города Минска не менее пяти лет.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Иран начал процесс обогащения урана на объекте в Фордо
В Организации по атомной энергии Исламской Республики уточнили, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС