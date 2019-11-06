В Белоруссии пройдут выборы членов верхней палаты парламента

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Выборы членов Совета республики Национального собрания Белоруссии пройдут в четверг, в верхнюю палату парламента предстоит избрать 56 сенаторов. Об этом сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

"Выборы в палату территориального представительства пройдут на заседаниях депутатов местных советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Минского городского совета", - отметили в ЦИК республики.

Собеседник агентства уточнил, что в состав Совета республики должны войти по восемь сенаторов от шести областей республики и города Минска. В комиссии также напомнили, что в соответствии с законодательством еще восемь членов верхней палаты парламента назначаются президентом Белоруссии.

Глава государства Александр Лукашенко впервые предложил провести выборы в парламент 7 ноября, приурочив их к отмечаемому в стране государственному празднику - Дню Октябрьской революции. ЦИК посчитал возможным провести в этот день выборы членов Совета республики, а выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты) пройдут традиционно в воскресенье, 17 ноября.

Непрямые выборы

Как напомнила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, "выборы членов Совета республики - это единственные выборы в стране, которые не являются прямыми".

В соответствии с законодательством, от каждой области и города Минска президиумами районных и городских советов депутатов, а также районными и городскими исполнительными комитетами на безальтернативной основе было выдвинуто по восемь кандидатов. Среди них - известные в стране руководители различных предприятий, областных, районных советов депутатов, ректоры, директора учреждений в сфере образования и здравоохранения.

Ряд кандидатов являются членами Совета республики действующего созыва. Между тем, среди них отсутствуют фамилии спикера и вице-спикера нынешнего Совета республики Михаила Мясниковича и Марианны Щеткиной. "По Совету республики будет достаточно заметное обновление", - отметила глава ЦИК республики.

Заседания местных советов, на которых осуществляется избрание сенаторов, проходят гласно, на них вправе присутствовать представители СМИ. Международных наблюдателей на эти выборы не приглашают, не предусмотрено и участие представителей национальных общественных объединений. Наблюдение могут вести члены верхней палаты, которые не баллотируются на следующий срок, а также не задействованные в голосовании депутаты местных советов депутатов.

Член Совета республики будет считаться избранным, если за него проголосует более половины депутатов местных советов, принявших участие в голосовании. Предполагается, что регистрация избранных членов верхней палаты парламента Белоруссии пройдет на заседании ЦИК 12 ноября.

Совет республики является палатой территориального представительства. Членом верхней палаты может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области или города Минска не менее пяти лет.