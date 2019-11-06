Против 14 чилийских полицейских выдвинули обвинения в пытках задержанных демонстрантов

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Чилийская прокуратура выдвинула против 14 полицейских обвинения в применении пыток в отношении задержанных участников акций протестов. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

От действий полиции пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Один из них участвовал в акции протеста в столичной коммуне Ньюньоа. "[На видеокадрах] видно, как группа из 12 служащих спецподразделения применяет силу после задержания нескольких человек, которые участвовали в манифестации", - отметил прокурор Мануэль Герра.

В отношении всех 12 полицейских проводится расследования. По данным прокуратуры, задержанный протестующий, который не оказывал сопротивления, получил серьезные травмы.

Еще один человек пострадал от действий полиции в коммуне Ла-Флорида. "16-летний подросток был задержан за нарушение комендантского часа и зверски избит двумя служащими полиции", - отметил Герра.

По данным Национального института прав человека республики, в ходе протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.