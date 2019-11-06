В США признали, что отряды вооруженной оппозиции на севере Сирии состоят из радикалов

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США признают, что отряды сирийской оппозиции, действующие совместно с турецкими войсками на севере страны, в основном состоят из радикалов, однако не считают, что несут за них ответственность, хотя в прошлом оказывали им материальную поддержку. Об этом заявил в среду журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Проблема заключается в том, что те люди, которые ведут боевые действия, - это как раз те мало дисциплинированные арабские ополченцы, с некоторыми из которых мы вместе работали в прошлом, когда мы вооружали оппозицию, но многие их них, во-первых, мало дисциплинированы, а во-вторых, достаточно радикальны, и их идеология - это по сути своей идеология ислама", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных военных преступлениях, которые представители вооруженной оппозиции совершали по отношению к сирийским курдам.

Представитель Госдепартамента выразил убежденность в том, что за действия этих сил в Сирии "по крайней мере часть ответственности" несут власти Турции. При этом он отказался признать какую-либо ответственность Вашингтона, несмотря на то, что США на определенном этапе поддерживали и снабжали эти формирования оружием. "Я так не думаю [что США несут ответственность], потому что мы не давали зеленый свет и никак не приветствовали, не просили у них и не хотели, чтобы они приходили на северо-восток [страны]. Это было решение, которое приняло правительство Турции. У нас были с ними взаимоотношения много лет назад", - убежден он.

Ситуация на севере Сирии

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.