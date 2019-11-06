Госдепартамент не получал указания от Трампа по поводу нефтяных месторождений Сирии

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент не получал указания от президента США Дональда Трампа по поводу нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, в частности о возможной отправке представителей американских компаний в регион. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

Отвечая на вопрос, рассматривали ли американские власти возможность попросить нефтяные компании США отправиться на северо-восток Сирии, чтобы восстановить нефтедобывающую инфраструктуру региона, дипломат подчеркнул: "Нефтью занимаются местные власти в интересах местных общин". "Мы здесь, в Госдепартаменте, не получали указания от администрации [Трампа] что-либо делать с нефтяными месторождениями", - указал дипломат.

Его также попросили прокомментировать сообщения СМИ о ВС США, которые патрулируют турецко-сирийскую границу. "Некоторые из этих [охраняемых ВС США в Сирии] нефтяных месторождений находятся очень близко к турецкой границе", - отметил дипломат. Он добавил, что американские военнослужащие "обеспечивают безопасность" нефтяных месторождений в этом районе. За подробностями относительно их задач представитель внешнеполитического ведомства предложил обратиться в Пентагон.

Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики. В Минобороны РФ заявляли, что США осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.