В Госдепе заявили, что создание Конституционного комитета Сирии было бы невозможно без РФ

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США признают, что начало работы Конституционного комитета Сирии было бы невозможно без участия России, однако между Москвой и Вашингтоном есть разногласия относительно политической роли этой структуры. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, роль комитета в определении политического будущего Сирии еще только предстоит определить. "Конечно же, режим [президента Сирии Башара] Асада хотел бы, чтобы он [комитет] имел минимальное влияние. Мы же хотим, чтобы влияние было максимальным, именно здесь проходит линия напряженности между нами и Россией", - заявил он.

"Без России мы бы не смогли получить этот конституционный комитет", - признал дипломат. Однако, по его словам, США не до конца понимают, какую роль комитету отводит Москва, поэтому Вашингтон будет стремиться донести до нее свое видение. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что США поддерживают "очень тесные контакты с Россией" по Сирии в военной и политической плоскости.

При этом он утверждал, что начало работы Конституционного комитета стало возможным благодаря "международной стратегии давления" на правительство Сирии, "а также косвенно в отношении его главного спонсора - России".

Конституционный комитет Сирии начал работу в Женеве 30 октября. В его состав входят по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества.