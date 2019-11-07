МИД Канады осудил нападение на рабочих канадской компании в Буркина-Фасо

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Канада осуждает нападение террористов на автоколонну золотодобывающей компании Semafo в Буркина-Фасо, в результате которого погибли не менее 37 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter канадского МИД в среду.

"Канада осуждает сегодняшнюю [6 ноября] террористическую атаку на колонну, в которой находились жители Буркина-Фасо, работающие на канадскую горнодобывающую компанию Semafo", - заявили в МИД. В ведомстве также добавили, что Канада выражает солидарность с народом Буркина-Фасо и поддерживает усилия властей этой страны по поддержанию мира и стабильности, а также их борьбу с терроризмом. В МИД пока не сообщают, могут ли быть среди погибших или пострадавших граждане Канады.

Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте компании Semafo, ее руководство подтверждает факт нападения, но пока не дает более подробных комментариев.

По данным агентства Reuters, в среду в результате нападения боевиков на колонну из пяти автобусов, принадлежащих Semafo, погибли по меньшей мере 37 человек и 60 пострадали. Атака произошла между поселком Фада и шахтой Бунгу. Руководство компании отметило, что сама шахта Бунгу не пострадала, на ней продолжается добыча золота.

Бум в золотодобывающей промышленности Буркина-Фасо начался в последнее десятилетие. По объему добычи страна занимает четвертое место в Африке. В Буркина-Фасо действуют 14 промышленных рудников, а также огромное количество небольших частных артельных шахт. Они часто подвергаются бандитским нападениям.