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СМИ: экс-генпрокурор США Сешнс намерен вернуться в Сенат

Джефф Сешнс собирается поддержать повестку президента США Дональда Трампа, сообщила The Hill

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Джефф Сешнс планирует баллотироваться в Сенат Конгресса. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Hill.

По ее данным, официально о своих планах побороться за место в Сенате экс-генпрокурор объявит в четверг. Один из источников издания также отметил, что Сешнс собирается "выступить с поддержкой в адрес повестки [президента США Дональда] Трампа, осуждая при этом усилия демократов по импичменту". Сами выборы пройдут в ноябре 2020 года.

Республиканец Сешнс в течение 20 лет представлял в Сенате свой родной штат - Алабаму. Кресло сенатора он оставил в 2017 году, когда возглавил американский Минюст.

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп отправил Сешнса в отставку. Главная причина резкого недовольства им американского лидера заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАСешнс, Джефф
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