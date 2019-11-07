Джулиани: собранные на Украине улики докажут безосновательность обвинений против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани уверен, что информация, полученная им на Украине, докажет безосновательность обвинений в отношении главы Белого дома со стороны политических оппонентов. Об этом юрист написал в среду в Twitter.

"Проводя расследование относительно тайного сговора и коррупции на Украине в 2016 году, я действовал исключительно как адвокат, который защищает клиента перед лицом ложных обвинений. Они постоянно менялись по мере того, как их опровергали", - заявил Джулиани. "Когда все улики увидят свет, будет доказано, что президент невиновен, а продолжающийся фарс является такой же фальсификацией и вымыслом, как и сговор с Россией, возможно, даже хуже", - подчеркнул он.

Джулиани также назвал имена трех адвокатов, которые будут представлять его интересы в рамках разбирательства об импичменте Трампа.

Адвокат главы государства оказался в центре внимания СМИ после того, как начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.