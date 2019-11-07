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Комитет парламента Бразилии призвал осудить избранного президента Аргентины

По мнению бразильского президента Жаира Болсонару, Аргентина "сделала неудачный выбор"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет нижней палаты парламента Бразилии по международным делам и национальной обороне одобрил в среду депутатский запрос с требованием выступить с осуждением избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса. Об этом в Twitter сообщил Эдуарду Болсонару, председатель комитета, сын президента Бразилии Жаира Болсонару.

Автором запроса стал депутат Луис Фелипе де Орлеанс и Браганса от консервативной Социал-либеральной партии (СЛП), членами которой являются представители политического клана Болсонару. В документе, который теперь должен быть рассмотрен на пленарном заседании Палаты депутатов, парламентарий указывает, что левоцентрист Фернандес поддерживает осужденного за коррупционные преступления экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, считая его политическим узником. По мнению депутата, такая позиция Фернандеса является вмешательством во внутренние дела Бразилии, неуважением к правосудию страны, а также свидетельствует о его намерении отказаться от тесных контактов с Бразилиа.

Ранее избранный от СЛП президент Бразилии не раз допускал нелицеприятные высказывания в адрес латиноамериканских политиков, представляющих левые силы. В августе этого года он назвал участие в выборах Фернандеса и кандидата на пост вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер попыткой возвращения "бандитов" к власти. На прошлой неделе, комментируя их победу, Жаир Болсонару заявил, что сожалеет о результатах голосования в соседней стране, и считает, что "Аргентина сделала неудачный выбор". Политик также отказался от поездки в Буэнос-Айрес на инаугурацию будущего президента Аргентины.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес, заручившийся поддержкой 47,82% избирателей (для победы кандидату необходимо набрать более 45% голосов). Политик вступит в должность главы государства 10 декабря.

Теги
АргентинаБразилияБолсонару, ЖаирФернандес, Альберто
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