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СМИ: в США призвали к санкциям против Турции при нарушении ей обязательств по в Сирии

Как отмечает The Hill, соответствующее письмо на имя главы американского внешнеполитического ведомства Майкла Помпео подготовили сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призвали госсекретаря США Майкла Помпео ввести санкции против Турции в случае нарушения ею обязательств по прекращению огня Сирии. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

По ее данным, законодатели подготовили соответствующее письмо на имя главы американского внешнеполитического ведомства. "Несколько раз президент [США Дональд] Трамп угрожал "уничтожить турецкую экономику", если Турция нарушит свои обязательства. В соответствии с этой позицией мы просим администрацию поспешно принять меры с жесткими экономическими санкциями для обеспечения соблюдения соглашения от 17 октября", - цитирует издание этот документ.

Как отмечает издание, в своем письме сенаторы приводят сообщения об атаках Турции или поддерживаемых Анкарой сил на курдов близ населенного пункта Телль-Тамер. "Если это правда, эти нападения будут нарушением соглашений о прекращении огня, которые Анкара заключила как с Вашингтоном, так и с Москвой", - заявили в письме сенаторы.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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