Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Автомобили 90-го гуманитарного конвоя МЧС России прибыли в Луганск

Как сообщило агентство Луганскинформцентр, они доставили 134,4 тонны гуманитарного груза

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Автомобили 90-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, сообщает в четверг агентство Луганскинформцентр.

По данным МЧС Луганской народной республики (ЛНР), доставлено 134,4 тонны гуманитарного груза - это свыше 23 тыс. продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донбасс в конце августа 2014 года. Всего до настоящего времени для жителей Луганской и Донецкой народных республик МЧС РФ доставило более 81 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Израильская армия сообщила об аресте 11 палестинцев по подозрению в терроризме
Все арестованные переданы для проведения допросов в контрразведку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС