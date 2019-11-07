Автомобили 90-го гуманитарного конвоя МЧС России прибыли в Луганск

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Автомобили 90-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, сообщает в четверг агентство Луганскинформцентр.

По данным МЧС Луганской народной республики (ЛНР), доставлено 134,4 тонны гуманитарного груза - это свыше 23 тыс. продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донбасс в конце августа 2014 года. Всего до настоящего времени для жителей Луганской и Донецкой народных республик МЧС РФ доставило более 81 тыс. тонн гуманитарной помощи.