Израильская армия сообщила об аресте 11 палестинцев по подозрению в терроризме

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские солдаты в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на четверг арестовали 11 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи военнослужащие при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля [ШАБАК, контрразведка] арестовали на Западном берегу реки Иордан 11 подозреваемых в причастности к террористической деятельности и массовому террору, а также в участии в насильственных беспорядках в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в заявлении.

В ходе обысков в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан военные изъяли десятки тысяч шекелей [$1 равен приблизительно 3,5 шекелей], предназначавшихся для финансирования террористической деятельности, добавили в пресс-службе. Все арестованные переданы для проведения допросов в контрразведку, сообщили израильские военные.